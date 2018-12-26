Hükümet daha önce 1620 TL. olan asgari ücreti 2020 TL’ye yükseltmesi asgari ücretle çalışan işçilerin yüzlerini güldürdü. Uzun yılların ardından asgari ücrete yapılan iyileştirmenin mutluluklarını yaşayan işçiler hkümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ettiler. Asgari ücrete yapılan iyileştirmenin ekonomiyi canlandıracağını ifade eden ilçe esnaflarından Halil Asrağ “ Ceylanpınar yaklaşık 20 yıl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı yaptım. Başkanlık ve esnaflık dönemimde bir asgari maaşa bu kadar zam yapıldığını görmedim. Asgari maaşın artması piyasalara olumlu etki yapacağına inanmaktayım" diye konuştu.



Kaynak : İHA

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