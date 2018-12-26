Ankara'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Polatlı ilçesinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre Avdanlı mevkisinde kar yağışının yoğun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada otomobil şarampole yuvarlandı.



Aracın içerisinde bulunan 3 kişi ise yaşamını yitirdi.













Kaynak : İHA

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