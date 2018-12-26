8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı hakkındaki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.



Gelen dosyalar arasında HDP'li Taşçıer'in iki dosyası bulunuyor.