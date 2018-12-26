USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05

8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Siyaset / 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:49
8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM'de!

Buldan'ın yanı sıra HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı hakkındaki Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi.

Gelen dosyalar arasında HDP'li Taşçıer'in iki dosyası bulunuyor.

Ak PartiMilletvekiliAlican ÖnlüCumhurbaşkanlığıDiyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı