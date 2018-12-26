637 TL zam müjdesi

Emeklilere ve memurlara yeni zam için çalışmalar devam ediyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile bu görevlerden emekli olmuş kişiler, ek gösterge düzenlemesiyle önemli gelir artışı yakalayacak. Ek göstergelerin 3600'e çıkarılması emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına önemli katkı yapacak. İlk düzenleme öğretmenler için yapılacak.



İkinci 100 günlük eylem planına göre, öğretmenler ile ilgili düzenleme Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili çalışmayı tamamladı. İlgili bakanlıklar tarafından ele alınıp son şekli verildikten sonra hayata geçirilecek. Ek gösterge düzenlemesinin detayları merakla bekleniyor. Ancak emekli aylıklarına ve ikramiyelere yapacağı etki için detaylar duyuruldu. Buna göre, birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.



Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesap 25 yıla göre yapılacak olursa da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden, 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak.



DOKTORA İLAVE ÖDEME

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine ek ödeme düzenlemesi Ocak'ta yürürlüğe girecek. Her ay verilecek ek ödemenin tutarı mevcut katsayıya göre, pratisyenlerde yaklaşık bin 533, uzmanlarda yaklaşık 2 bin 5 liraya denk geliyor. Bu tutarlar Ocak'ta memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 11.14'lük tahmine göre, pratisyenlerde bin 703, uzmanlarda 2 bin 228 liraya çıkacak. Yüzde 11.59'luk tahmine göre de artış pratisyenlerde bin 710, uzmanlarda 2 bin 237 lira olacak.





