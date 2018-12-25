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Reina saldırganının ev arkadaşından şoke eden savunma

Adana’da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren ’Heyet Tahrir Şam’ terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet G.’nin ifadesinde, esnaf olduğunu ve Avrupa’ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

3. Sayfa / 25 Aralık 2018 Salı 09:25
Reina saldırganının ev arkadaşından şoke eden savunma

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet G. (36) 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından dün tutuklandı. Zanlı Akmet G. adliyeden terör ekipleri tarafından Kürkçüler Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Parmak izleri bulundu

Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017'de İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov'un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli Akmet G.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak zanlının parmak izinin kendisine ait olmadığını, onunla aynı evde kalmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Esnaf olduğunu ileri sürdü

2017'de Mısır'a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz Ocak ayında yeniden Türkiye'ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek' amacıyla illegal yollardan Suriye'ye gidip terör örgütü El Kaide'nin Suriye yapılanması 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği yönünde veriler elde edilen ve yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendiren zanlının ifadesinde bu suçlamaları kabul etmeyerek esnaf olduğunu söylediği ve Adana'dan İstanbul'a oradan da Avrupa'ya geçmek istediğini söylediği öğrenildi.

'Yılbaşında eylem yapabilir'

Ancak savcılık ve polis şahsın sahte kimlikle olması, Reina saldırganının evinde parmak izi çıkması, 2011'de Çeçenistan'da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013'te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye'ye kısa bir süre gidip geldiği, Mısır ve Afganistan'a da gittiği tespiti yapıldığından, zanlının Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde ya da İstanbul'da yılbaşı gecesi eylem yapacağı değerlendirildi.

Şahsın telefonu ve flaş belleğinden çıkan fotoğraflardan, keskin nişancı, roket kullanan ve bomba yapımında usta bir terörist olduğu da değerlendirildi. Ayrıca zanlının Rusya tarafından arandığı da öğrenildi.

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı Kaynak : İHA

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