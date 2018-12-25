USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05

ÖSO komutanlarından operasyona hazırız mesajı

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus’ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti.

Dünya / 25 Aralık 2018 Salı 15:19
ÖSO komutanlarından operasyona hazırız mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti.

“Askerlerimiz sabırsızlanıyor”

ÖSO komutanlarından Abukusay operasyona hazırız mesajı vererek, “İnşallah Türkiye'nin sayesinde kendi topraklarımızı geri alacağız, bizim askerlerimiz operasyonu sabırsızlıkla bekliyor onlar bizim toprağımızı bizden aldılar biz de kendi topraklarımızı geri almak için askerlerimizle birlikte sabırsızlanıyoruz. Türk hükümetine ve Türk Milletine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle biz kazanacağız” diye konuştu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Cumhurbaşkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı