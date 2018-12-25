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Ölü sayısı 429'a yükseldi

Endonezya’da cumartesi günü meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 429’a yükseldi.

Dünya / 25 Aralık 2018 Salı 11:18
Ölü sayısı 429'a yükseldi

Endonezya'da hafta sonu meydana gelen tsunami ağır hasara yol açtı. Sumatra ve Cava Adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a yükseldi. Yetkililer bin 400 kişinin yaralandığını ve en az 128 kişinin kaybolduğunu bildirirken, 5 binden fazla kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini belirtti.

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ ENDİŞELER BÜYÜYOR

Uzmanların yeni bir tsunami felaketine karşı uyarıda bulunduğu bölgede, halk sağlığı ile ilgili endişeler de artıyor. İnsani yardım ekipleri, afet bölgelerinden tahliye edilenlerin geçici bir süre kaldıkları tahliye bölgelerinin tıka basa dolduğunu ve temiz su ile tıbbi malzemelerin azaldığını belirtti.

Bir sivil toplum kuruluşunda doktor olarak görev alan Rizal Alimin, birçok çocuğun ateşli hastalık geçirdiğini ve baş ağrısı şikayetleri olduğunu belirterek tedavi için tıbbi kaynakların azaldığına dikkat çekti. Alimin, “Her zamankinden daha az tıbbi malzememiz var. Bu durum buraya gelen hastalar için sağlıklı değil. Yeterince temiz su ve yiyecek yok insanlar yerlerde yatıyorlar” diyerek bölgedeki durumu dile getirdi.

YANARDAĞ TSUNAMİYE SEBEP OLDU

Endonezya'da cumartesi günü meydana gelen tsunamiye Sumatra ve Malezya arasında bulunan ve Endonezya'ya bağlı bir ada olan Karakatau Adası'ndaki Anak Krakatau Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sebep olmuştu. Uzmanlar yanardağın hala lav püskürttüğünü söyleyerek yeni bir tsunami tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Kaynak : İHA

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