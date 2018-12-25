MSB: Arimah bölgesindeki gelişmeleri takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Münbiç'le ilgili gelişmeler kapsamında bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Münbiç ile ilgili gelişmeler kapsamında, Arimah bölgesindeki hareketliliğin, 2017 yılından beri söz konusu bölgede bulunan Suriye rejim güçlerine ait olduğu gözlenmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir” ifadesine yer verildi.



Kaynak : İHA

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