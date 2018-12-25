Milyonlarca insana 2 bin TL müjdesi

Yaklaşık 12.3 milyon emekli, bu yıl yapılan yasal düzenleme ile bayram ikramiyesi hakkına kavuştu. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye aldı. İkramiye yeni yılda da devam edecek. Yeni emekli olanlar da ikramiyeden yararlanacak. İşte 10 soruda ikramiye rehberi:



KİMLER YARARLANACAK?:

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor.



KİME, NE KADAR ÖDENECEK?:

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler ve maluller biner lirayı alıyor.



EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?:

Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.



2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?:

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alıyor. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeniyor. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 70, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise bayram ikramiyesi 700 lira oluyor.



SÜREKLI İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?:

İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 500 lira bayram ikramiyesi ödenecek.



YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?:

Bayram ikramiyesinden yeni emekliler de yararlanacak. Bu kişiler emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alacak. Yasaya göre, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alıyor olmak gerekiyor. 2019'da Ramazan Bayramı ikramiyesi Mayıs ayı sonunda, Kurban Bayramı ikramiyesi Ağustos ayı başında verilecek. Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından önceden duyurulacak.



NASIL ÖDENECEK?:

Bayram ikramiyesi maaş hesaplarına yatırılacak.



İKRAMİYEDEN KESİNTİ VAR MI?:

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.



TUTAR ARTACAK MI?

İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak bir düzenleme yapılarak artırılma imkanı var.