Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;



Çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretle geçiniyor. Bu bütçe asgari ücretin altında çalışan 1 milyon 800 bin işçiye bir şey veriyor mu? Hiçbir şey… İnşaat işçileri borç para dileniyor. Çöpten kağıt toplayanlar mevsimlik işçiler nasıl geçiniyorlar. Bunların sözcüsü biziz. Halkı için mücadele eden partilere her zaman saygım var. Ama cebi için çalışanlara dur demek zorundayız.



Çiftçi kardeşim beni iyi dinle. Traktör üretimi yüzde 32 azaldı. Traktör satışları düştü. Hani çiftçiye traktör yetiştiremiyordunuz? Ben ne yetiştiremediğimizi çok iyi biliyorum. Sana efuli, ejder meyvesi yetiştiremiyoruz. Bakan, 8 Aralık 2018'de çiftçi toplantısında söylüyor. Çiftçi çok çok çalışır, az az kazanır. Bunun genel kanunu budur diyor. Peki Fransız'ı, İngiliz'i, Güney Kore çiftçisi çok çok kazanıyor da bizim çiftçi az az kazanıyor.



Esnafın durumu daha da felaket. Hiçbir şey vermiyor ama vergisini alıyor. Para yok, nasıl ödeyecek? Suriyeli dükkan açar vergi vermez. Sonra der ki bununla rekabet et. Suriyeliye dükkan kapat dediğimiz zaman vay efendim bunu nasıl söylersin. Benim görevim öncelikle kendi esnafımın hakkını korumak. Kilosu 4 bin liralık çay içen esnafın derdini anlar mı bilemez?



İşsiz ordusu artıyor. İşsizlik nasıl önlenir kriz nasıl alışılır. Fabrika kuracaksın. Üretilen ihraç edilecek. İşsiz sokağa bile çıkamıyor. Çocuğun yüzüne bakamıyor. Bu memleketi bu hale 16 yılda bunlar getirdiler.