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Erdoğan'dan AK Parti'nin İstanbul adayı ile ilgili flaş açıklama

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmesine gerek yok.

Siyaset / 25 Aralık 2018 Salı 13:18
Erdoğan'dan AK Parti'nin İstanbul adayı ile ilgili flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli Savunma Bakanı'na saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza' dedi.

Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Bİnali Yıldırım ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, 'İstifa nereden çıktı, istifa gerekmiyor' dedi. Erdoğan, 'Milletvekili belediye başkanı seçilinceye kadar devam eder. Seçildiği zaman istifası gerekir. Öncesinde istitifa gerekmiyor' diye konuştu. Erdoğan, İstanbul adayının 29 Aralık'ta açıklanacağını söyledi.

Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birkaç gün içinde Rusya'da görüşeceğini söyledi.

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