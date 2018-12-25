Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz.' dedi. Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağını belirten Erdoğan, 'Konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10'luk bir indirime gidiyoruz.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi kabul edildi. İmkanları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız bütçenin tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira faiz hariç 843,7 milyar lira olarak planladık. Milletimizden topladığımız vergileri milletimizin hizmetine sunmaya esas alıyoruz.







TEMELİ SAĞLAMLAŞTIRDIK



2002 yılında topladığımız her 100 liranın 83 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk bay Kemal. Bu rakam 2017'de yüzde 10'lar seviyesine geriledi. Faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etsekti 300 milyar liralık kaynağı milletimize hizmet için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık. Ağustos ayındaki saldırıyı böyle güçlü altyapı ile karşılamamış olsaydık başka sorunlarla karşılaşabilirdik.



Ekonomiyi hem büyüttük, hem temelini sağlamlaştırdık. Son dönemdeki dalgalanmaların yol açtığı sıkıntılar elbette var ama aşamayacağımız şeyler değil. İşsizlik rakamlarını 2019'da yeniden tek haneye düşürmeyi planladık ve bunu başaracağız. İhracat rakamları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İhracat'ta yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Cari açık azalıyor. Gelişmeler sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekeceğimizi gösteriyor.







HİZMET ODAKLI BÜTÇE



2019 bütçesi hizmet odaklı bir bütçedir. Ana kalemleriyle baktığımızda bu gerçeği daha iyi görebiliriz. Eğitime bütçenin yüzde 17'sine denk gelen 161 milyar liraya çıkarıyoruz. Sağlığa 157 milyar lira ayırıyoruz. Ana muhalefetin sözcüsü esnaf kepenk kapattı, çiftçi tarlalarını satıyor diyor. Rakamları açıklıyorum buradan, sen hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz çiftçimizin, esnafımızın hep yanında olduk. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu.



BES'TE DEVLET DESTEĞİNE 4,1 MİLYAR LİRA KAYNAK



Tasarruf sürdürülebilir büyümenin temel şartlarından biridir. BES'teki katılımcı sayısı 7 milyona ulaştı. 2019 bütçesinde devlet katkı payı olarak 4,1 milyar lira daha ayırdık. Genç girişimcileri desteklemek için yıllı 75 bin liraya kadar vergi muafiyeti getirdik. Pek çok sektörde ÖTV, KDV ve harç indirimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde istihdam teşviklerine devam edeceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacakların vergi giderlerini devlet üstlenecek.







2019 GÖBEKLİTEPE YILI



2019 yılını Göbeklitepe yılı olarak ilan ediyoruz. Sadce Göbeklitepe yılı ilan ederken onunla kalmayacağız Gaziantep, Mardin, Adıyaman da bu işin içerisinde olacak. 5 ilimiz bu işinde içinde olacak şekilde bölgeyi ayağa kaldıracağız. Bu kadim yerleşim alanı tüm dünyanın dikkatini çekecek özelliktedir.



ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA YÜZDE 10 İNDİRİM



Yıl başından itibaren, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazda da yüzde 10'da indirime gidiyoruz.



Bölgesel istihdam teşvikini 1 yıl daha uzatıyoruz. 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteği 12 ay olarak devam edecek.

