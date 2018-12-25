Askeri araç devrildi: 1 şehit, 5 yaralımız var

Iğdır'ın Aralık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



İlçedeki Devlet Üretme Çiftliği yakınlarında 'kobra' tipi zırhlı askeri araç devrildi.



Kazada 1 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker ise yaralandı.



Yaralı askerler, 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri kazanın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaynak : AA

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