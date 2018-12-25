2019 Asgari ücret belli oldu.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez toplandı. Asgari ücret 2019'da 2 bin 20 TL olarak belirlendi.



Komisyon, ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını 20 Aralık'ta yapmıştı. Toplantıda, bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşan TÜİK, asgari ücreti 'ağır' statüdeki işlerde 2 bin 213 lira 40 kuruş, 'orta' statüdeki işlerde bin 978 lira 80 kuruş, 'hafif' statüdeki işlerde bin 841 lira 40 kuruş olarak önermişti.



TÜİK'in önerdiği rakamların, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

