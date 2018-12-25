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Ankara Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

Valilik: 'Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir'.

Yaşam / 25 Aralık 2018 Salı 10:05
Ankara Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

Ankara Valiliğince, il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlara, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yağmur şeklinde başlayacak yağışların, akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Kar yağışının ardından hava sıcaklığı bir süre sıfır derecenin altında seyredecek. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.'

Kaynak : AA

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