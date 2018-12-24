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Yayla macerası kötü bitti

Düzce’de yaylalarda gezmek için çıkan 17 yaşındaki 3 gencin aracı kara saplandı. Yaylada mahsur kalan gençler 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım isteyince devreye giren Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri gençleri saplandıkları yerden kurtardılar.

3. Sayfa / 24 Aralık 2018 Pazartesi 01:19
Yayla macerası kötü bitti
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Düzce'de Pazar gününü yaylalarda geçirmek isteyen Y.E.T., Ç.Ö. ve C.Ş isimli 17 yaşlarındaki 3 genç araçları ile Sırıklı Yaylası civarına çıktılar. Başlayan kar yağışı ile birlikte geri dönmeye karar veren gençlerin bindiği araç kara saplandı. Uzun uğraşlarına rağmen araçlarını saplandığı yerden çıkartamayan gençler, 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı merkezinin yönlendirmesi ile gençlerin bulunduğu alana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Düzce AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipleri güçlükle ulaştıkları üç genci mahsur kaldıkları yerden kurtararak Düzce Beyköy Belde Jandarma Komutanlığı'na getirdiler.
3 Gencin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kar YağışıJandarmaJandarma KomutanlığıBeyköy


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