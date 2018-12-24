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Türk polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

İstanbul narkotik polisi, Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon düzenledi. 500 bin adet ecstasy hapın ele geçirildiği operasyonun Türkiye’nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olduğu belirtildi.

Güncel / 24 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
Türk polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi.

500 BİN TANE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi.



YURT DIŞINDA İLK OPERASYON
Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.






NarkotikUyuşturucu


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