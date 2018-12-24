Türk polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Hollanda'dan ev aksesuarları yüklü bir TIR'ın, Sırbistan-Bulgaristan sınır kapısından geçerek başka araçlara dağıtacağı bilgisi üzerine sınırda operasyon düzenledi.



500 BİN TANE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Sırbistan-Bulgaristan'da bu ülkelerin polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alınırken Türkiye'ye getirileceği belirlenen 500 bin ecstacy hap ele geçirildi.







YURT DIŞINDA İLK OPERASYON

Yapılan operasyonun Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.













