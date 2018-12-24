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TEM'de kamyon polis arabasına çarptı: 1 şehit

TEM Otoyolu'nda emniyet şeridinde denetim yaptığı sırada hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu.

3. Sayfa / 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:04
TEM'de kamyon polis arabasına çarptı: 1 şehit

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki bir polis memuruna çarptı.

Kamyonun altında sıkışan polis memuru, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

PolisHafriyat KamyonuEdirne


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