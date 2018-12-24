TBMM'de Akpınar ve Gezen'i savunanlara bakın!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP’li Garo Paylan, Halk TV'deki tehditvari sözleri nedeniyle Metin Akpınar'ı savunurken skandal ifadeler kullandı.



DEMOKRASİ ÇAĞRISIYMIŞ!



HDP'li Garo Paylan, Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla apar topar gözaltına alındığını öne sürerek, "O video bir demokrasi çağrısıdır. Metin Akpınar bir uyarı yapmıştır" dedi.



AK PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ



Garo Paylan’ın sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Uyarı yok, talep var talep" dedi. CHP ve HDP’li milletvekillerinin Metin Akpınar’ı savunan sözleri, AK Partili milletvekillerinin tepki göstermesine neden oldu.



"DARBEYİ SAVUNAMAZSINIZ BURADA"



AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in "Mecliste, bu çatı altında böyle konuşmanızı esefle kınıyorum. Biz neredeyiz? Bu konuşmayı nerede yapıyorsunuz? Milletin Meclisinde demokrasiyi savunacağınız yerde konuştuğunuz şeylere bakın. Meclisimizde çok talihsiz bir an. Darbeyi savunamazsınız burada" sözlerine karşılık Paylan da, "Sanki bu ülkede hiç darbe olmamış, hiç darbe girişimi olmamış gibi konuşuyoruz. Lanet olsun darbelere. Metin Akpınar'ın konuşmasını dikkatle dinleyin" diye konuştu.



CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu da "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum; ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu mahkemeye gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum" dedi. Tartışmalar milletvekilleri arasında devam edince, Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç toplantıya ara verdi.