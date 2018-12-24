Tasarrufa dayalı faizsiz ev alanların oranı yükseliyor

Son iki yılda kredili ev satışlarının yüzde 37‘den yüzde 5'e düştüğünü belirten Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, ”Bu durum, uygulamış olduğumuz tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemlerini zorunlu hale getirdi. Bu yöntemlerle ev sahibi olanların oranı her geçen gün büyük artış gösteriyor” dedi.



Tasarrufa dayalı faizsiz ev alma yöntemiyle vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla faaliyet gösteren Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, geçtiğimiz aylarda yaşanan kur dalgalanmasınnı inşaat sektöründe durgunluk yaşanmasına neden olduğunu, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların ise hayallerini ertelemesininin zorunlu kılındığını söyledi.



Çiftçi, bu dönemde bankalardan hizmet alamayan toplumun önemli bir kesimini ilgilendiren faizsiz, tasarrufa dayalı ev alma sisteminin ön plana çıkarak sektörde de hareketlilik sağladığını kaydetti.



“Alternatif değil zorunluluk”



Murat Çiftçi konuyla ilgili olarak, “Orta ve alt gelir grubunda bulunanların konut kredisi talepleri genellikle bankalar tarafından geri çevriliyor. Talebi onaylanan çok az sayıda kişi ise 2018 Aralık ayı hesaplamalarına göre en iyi şartlarda aldığı evin değerinin iki katını, hatta üç katını ödemek zorunda kalıyor. Üst gelir grubunda bulunan az sayıda kişi için mümkün olsa bile onlar için de maliyet açısından pek mantıklı değil. Öyle ki bugün ev sahibi olmak isteyenler için ‘birlikte tasarruf' bir alternatif değil, zorunluluktur” ifadelerini kulandı. Kaynak : İHA

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