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Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

ÖSO, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

Dünya / 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:41
Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor
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Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, eğitimini tamamlayan unsurlarını, ağır silahlı arazi ve zırhlı araçlarıyla, terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçleriyle olan sınır hatlarına yönlendirdi.

YPG/PKK işgalindeki Münbiç bölgesine sevk edilen kuvvetlerin Türkiye'nin Münbiç'e yapması muhtemel operasyonda önemli görevler üstleneceği öğrenildi.

AA muhabirine açıklama yapan birlik komutanlarından Binbaşı Ebu Yezen, 'Birliklerimiz, terör örgütlerinin işgal ettiği bölgelerin temas hatlarına doğru yola çıktı.' dedi.

Münbiç'te hayatlarını devam ettiren sivillerin YPG/PKK'nın konuşlandığı noktalardan uzak durmaları gerektiğini belirten Ebu Yezen, 'Örgüt üyelerini Münbiç'ten temizleyerek Münbiç'i özgürlüğüne kavuşturacağız.” açıklamasında bulundu.

Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor Suriyeli muhalifler Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

Terör ÖrgütüÖzgür Suriye OrdusuTürkiyeFırat Kalkanı


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