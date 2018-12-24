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Şişli Belediyesi'nde bir skandal daha

CHP'li Şişli Belediyesi'nin çalışanlarını zorla İsmet İnönü'yü anma etkinliğine götürmek istediği ortaya çıktı.

Siyaset / 24 Aralık 2018 Pazartesi 16:44
Şişli Belediyesi'nde bir skandal daha

AK Parti'yi her fırsatta 'kamu kaynaklarını ve çalışanlarını kullanıyor' diye eleştiren CHP yine bir skandala imza attı.

Şişli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Halil Özer imzalı yayınlanan genelgede 'ikinci Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın İsmet İnönü'yü vefatının 45. yılında anmak üzere Maçka Taşlık Parkı'nda anma programı düzenlenecek olup müdürlüğünüzde görevli personele duyurularak katılım sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim' denilerek belediye çalışanlarının etkinliğe götürülmesi istendi.     

Bir kamu dairesi olan Şişli Belediyesi'nin CHP eski genel başkanı İsmet İnönü'den 'genel başkanımız' diyerek bahsetmesi bazı belediye çalışanlarının tepkisini topladı. 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ak Parti


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