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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen mahkemeye sevk edildi

Sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen bir televizyon programında söyledikleri sözler nedeniyle bu sabah polis eşliğinde adliyeye getirildiler. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen savcılık sorgularının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Güncel / 24 Aralık 2018 Pazartesi 13:18
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen mahkemeye sevk edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifade vermek için adliyeye geldi. İki sanatçının evlerine sabah saatlerinde polis gitti.

Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne saat 10.30'da polis eşliğinde geldi. Akpınar gazetecilerin soruları üzerine "Savcı beyin çağrısı üzerine ifade vermeye gidiyorum. Artık ifadeden sonra görüşürüz" dedi.

Akpınar ardından adliyeye Müjdat Gezen de geldi. Sabah saat 11.00'de adliyeye eşi Leyla, Avukatı Celal Ülgen ile gelen Müjdat Gezen'e polisler eşlik etti. Gezen ve Akpınar, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun bulunduğu kata çıkarıldı. Metin Akpınar'ın ifade verdi.

İLK KARAR

Katıldıkları bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar ifadelerinin ardından "adli kontrol" hükümleri uygulamasına tabi tutulmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi. Savcı Bekir Kanyılmaz, "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldığı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi.

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