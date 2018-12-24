Sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir televizyon programında yaptıkları konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip, darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen avukatlarıyla polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Akpınar ve Gezen'in Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısına ifade vermeleri bekleniyor. Kaynak : İHA

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