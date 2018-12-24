Meteoroloji'den Ankara için kar ve don uyarısı geldi.



Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2018 Salı günü Ankara'da yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında (Minimum/Maksimum Sıcaklıklar : Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 derece) seyretmesi bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği başta ulaşımda aksamalar, su sayaç ve borularında donma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'