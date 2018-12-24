USD (Alış - Satış) : 5,27 - 5,28 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,05

Meteoroloji'den Ankara için kar ve don uyarısı

Meteroloji, Ankara için kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.

Yaşam / 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
Meteoroloji'den Ankara için kar ve don uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kar ve don uyarısı geldi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2018 Salı günü Ankara'da yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerine doğru kar yağışına dönüşeceği ve Çarşamba sabah saatlerine kadar kuvvetli (8-15 cm, yüksekleri 20cm) olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışının ardından Ankara'da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında (Minimum/Maksimum Sıcaklıklar : Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 derece) seyretmesi bekleniyor. Kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği başta ulaşımda aksamalar, su sayaç ve borularında donma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

MeteorolojiKar Yağışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı