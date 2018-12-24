Makamında şehit olmuştu... Soruşturmada şoke eden gelişme!

Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre, makamında silahlı saldırıya uğrayarak şehit düşen Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi vuran trafik polisi zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ fişleme listesinde izine rastlandığı öğrenildi. Rize Emniyet Müdürlüğü'nde, personelin taleplerine çözüm üretebilmek için makamda düzenlenen kabul günü olan 11 Aralık'ta gerçekleşen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit olmuş, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğit Can Köksal ise yaralanmıştı.



Olayın zanlısı trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise tutuklanmıştı. Saldırının ardından olayla ilgili iki müfettiş görevlendirilirken, adli soruşturma için özel ekip oluşturuldu. Altuğ Verdi'yi şehit eden zanlı İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun geçmişine yönelik araştırmada ise FETÖ izine rastlandığı öğrenildi.



FETÖ HEDEF GÖSTERDİ



Sarıcaoğlu'nun 'Garson' kod adlı gizli tanığın verdiği SD karttan çıkan FETÖ'nün emniyet fişleme listesinde 'daha önce örgütün sohbetlerine katılmış ancak daha sonra irtibatını kesmiş kişiler' kategorisinde yer aldığı ortaya çıktı. Emniyet istihbaratın açık kaynak çalışmasında ise FETÖ trol çetesinin sosyal medyada, 'örgüt üyelerine işkence yapılıyor' yalanıyla Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi hedef gösterdiği belirlendi. FETÖ şüphesi üzerine oluşturulan özel ekip, saldırgan polisin yakınlarının ifadelerine başvurdu. Zanlının örgüt içinde temaslarının olup olmadığı, yakınlarının bağlantıları ve telefon irtibatları incelemeye alındı.



Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren zanlı Mert Mevlüt Altıntaş'ın da fişleme listesinde aynı kategoride yer aldığı tespit edilerek FETÖ tarafından renklendirilip 'Nurettin Yıldız Grubu'na bağlı 'Sosyal Doku Ankara Gönüllüleri Grubu'na sızdırıldığı belirlenmişti. Zanlı Sarıcaoğlu'nun da FETÖ tarafından gizlemek maksadıyla renklendirilip renklendirilmediği inceleniyor. İnceleme tamamlandığında olayın 'tayin' bahanesi ile mi, yoksa planlı bir cinayet mi olduğu netlik kazanacak. Öte yandan olayla ilgili açığa alınan polislerin, saldırgan polis memurunun makama silahla girmesini engelleyemediği ve ihmali olduğu şüphesiyle açığa alındığı kaydedildi.