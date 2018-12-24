İsrail'den yeni zorbalık

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentindeki Filistin Teknik Üniversitesi'ni kapatarak öğrencilerin girişini engelledi. Gerekçeyse öğrencilerin İsrailli yerleşimcilerin araçlarına taş attığı iddiası. İşgalci askerlerin öğrencilerinden birini detutukladıkları belirtildi



Filistin Teknik Üniversitesi Şube Müdürü Mahib Ebulevha, İsrail askerlerinin engellemelerine rağmen eğitime devam edeceklerini vurguladı. Ebulevha, “Sabah saatlerine üniversiteye gittim ancak İsrail askerleri girmemi engelledi ve öğrencilere okulu terk etmelerini söylememi istediler. Ancak biz üniversite açılana kadar burada kalacağız” ifadelerini kullandı. Ebulevha, İsrail'in Filistin Teknik Üniversitesi'nin her zaman kapatmaya çalıştığını kaydetti.



Filistin Direnişi'ndeki aktivist İsa Elemle ise, “İsrail ordusunun Filistinli kurumlarına karşı uyguladıkları şiddet artıyor. Bunun için bölünmeyi bir an önce bitirmemiz ve İsrail'e birliğimizi sağlamamız lazım” dedi.



Kaynak : İHA

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