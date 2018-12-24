Belgesel tadında Eurovision konseri

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu, Atatürk Kültür Merkezi'nde ‘Eurovision Şarkıları' konseri verdi. Konsere Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, aileler ve birçok vatandaş katıldı.



Türkiye'de bir ilk



Türkiye'de ilk defa yapılan belgesel tadındaki konserde, geçmişten günümüze ‘Eurovision Şarkıları' söylendi. Tayfun Yılmaz şefliğinde, 70 çocuktan oluşan koro, ‘Ajda Pekkan'dan Petrol, Kayahan'dan Gözlerinin Hapsindeyim, Sertab Erener'den Everyway That I Can' gibi unutulmaz şarkıları seslendirdi. Her şarkıdan önce ekrana yansıtılan Eurovision gösterimi izleyenlere duygu dolu anlar yaşatırken, Bülent Özveren'in sunuculuğu ve şarkılarla ilgili anlattığı hikayeler de geceye ayrı bir renk kattı.



Geçmişten günümüze yolculuk



1975 yılından 2012 yılına kadar Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan 75 yaşındaki Özveren'in öz geçmişi, belgesel şeklinde konserde gösterildi. Gösterimin ardından sahneye çıkan Bülent Özveren'i vatandaşlar ayakta alkışladı. Şarkılar başlamadan önce hikayelerini ve yaşadığı anıları anlatan efsane sunucu Özveren, sahnede zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Başkan Sözen ile sahnede bir araya geldiklerinde Manavgat'a hayran kaldığını belirten Özveren, Başkan Sözen'i kentteki çalışmalarından dolayı tebrik etti. Başkan Sözen ise kendilerini ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyerek, Özveren'e teşekkürlerini sundu.



Sözen: “Gurur duyuyorum”



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu; sizi çok seviyorum ve sizlerle gurur duyuyorum. Bu akşam çok duygulandım, iyi ki varsınız. Kıymetli velilerimize, bize güvenerek evlatlarının eğitimine küçücük de olsa katkı yapma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyorum. Bu çocuklarımız Manavgat'ın kat ettiği mesafenin göstergesidir” dedi.



Konuşmanın sonunda ise Başkan Sözen, efsane sunucu Bülent Özveren ve koro şefi Tayfun Yılmaz'a çiçek takdim etti. Kaynak : İHA

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