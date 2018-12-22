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Türk heyeti alıkonuldu

Yemen'e insani yardım için giden Türk heyeti, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yakın hükümet güçleri tarafından alıkonuldu.

Dünya / 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:22
Türk heyeti alıkonuldu

AA muhabirinin telefonla ulaştığı Türk heyetinden bir isim, Beşir Derneği'nden 2, Diyanet Vakfı'ndan bir kişinin insani krizin yaşandığı Yemen'e yardım amaçlı geldiklerini ancak 2 günden beri alıkonulmuş durumda bekletildiklerini aktardı.

Yemen'e 15 Aralık'ta Umman üzerinden giriş yaptıktan sonra ülkenin güneydoğusunda yer alan Seyun kentinde insani yardım çalışması yaptıklarını, oradan da Marib kentine geçtiklerini belirten yardım görevlisi, 20 Aralık'ta ülkenin güneyindeki geçici başkent konumundaki Aden'e hareket ettiklerini söyledi.

Aden'e birkaç kilometre kala hükümete bağlı ancak BAE'ye yakın askerler tarafından durdurulduklarını ve daha sonra şehir merkezindeki bir karargaha getirildiklerini ifade eden görevli, burada 3 saati aşkın süre tutulduktan sonra akşam saatlerinde sevk edildikleri polis merkezinde sabaha kadar sorgulandıklarını anlattı.

İfadeden sonra pasaportlarını vermeyen emniyet güçleri tarafından bir otele yerleştirildiklerini ve 2 gün orada tutulduklarını dile getiren Türk yardım görevlisi, bugün akşam saatlerinde tekrar ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna getirildiklerini ve hala burada bekletildikleri bilgisini paylaştı.

Bu süre zarfında herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadıklarını da aktaran heyet üyesi, insani yardım için geldikleri Yemen'de alıkonulmalarının son derece üzücü olduğunu kaydetti. Kaynak : AA

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