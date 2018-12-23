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Şehit Aybüke Öğretmen davasında savcı mütalaasını verdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, 1'i tutuklu 5 sanık hakkında 16.5 yıldan 25 yıla kadar hapis istedi. Duruşmada tutuksuz yargılanan 4 sanığın da tutuklanmasına karar verildi.

Güncel / 23 Aralık 2018 Pazar 18:09
Şehit Aybüke Öğretmen davasında savcı mütalaasını verdi

Terör örgütü PKK tarafından 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda o sırada yoldan geçen araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu. Biri belediye başkanının yeğeni, diğeri öğretmen 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davanın görülmesine Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Cuma günü görülen 4. duruşmada tutuklu yargılanan Lazgin E. ve tutuksuz yargılanan Mehmet F., Maşuk Ç., Necat E. ve Menderes E. hakim karşısına çıktı.

Savcı mütalaasında sanıklar hakkında silah sağlama suçundan 16.5 yıldan 25 yıla kadar hapis istedi. Savcı ayrıca 4 tutuksuz sanığın tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti 4 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı 31 Aralık'a erteledi. Kaynak : Habertürk

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