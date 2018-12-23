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Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Türkiye genelinin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri, 1-2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Yaşam / 23 Aralık 2018 Pazar 14:35
Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde 8-12 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da 24 Aralık Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri, 1-2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de de sadece salı günü yağmur ve sağanak, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, İzmir ve Kıyı Ege'de de hissedilecek.

Meteoroloji Genel MüdürlüğüKar YağışıKıyı Ege


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