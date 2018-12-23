İsmail Hakkı Pekin: FETÖ'nün Türkiye'de toprağa gömülü 2 milyar dolar parası var

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Pınar Işık Ardor'un sunduğu 7. Gün programının bugünkü konuğu Emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin'di.



FETÖ'nün finans yapılanmasından bahseden Pekin, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



FETÖ maddi olarak çok güçlü olduğunu urgulayan Pekin, 'Bu paraların bir kısmını yurt dışına kaçırdılar. Bir hafta önce gelen bana gelen istihbat bilgisine ise; FETÖ'nün Türkiye'de hala parasının olduğu, hatta bu paraların bir kısmının gömülü olduğu şeklinde' dedi.



UZAYDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARDA DA GÖZÜKÜYOR'



Pekin şöyle devam etti:



'Burası Kocaeli'nde bir yer hatta arazi devlete ait. Bu arazi bir şirket tarafaından kiralanmış ama orada bir faaliyet yok. Uzaydan da fotoğrafları çekilmiş; toprak altında bunlar farklı renklerde gözüküyor. Bana söyledikleri 2 milyar dolar bir rakam, belki daha fazla da olabilir. Başka yerlerde de gömülü paraları olduğu şeklinde bilgiler var.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel