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Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la, ticari ilişkilerden Suriye'deki gelişmelere birçok konuda eşgüdümü artırmada mutabık kalınan, telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Siyaset / 23 Aralık 2018 Pazar 22:39
Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın şahsında tüm ABD halkının yeni yılını tebrik etti. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de terörle mücadele bağlamında ABD yönetimi tarafından atılan adımlardan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu karar çerçevesinde Türkiye'nin NATO müttefiki ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı

İki lider, Suriye'deki çekilme ve geçiş sürecinin suistimaline neden olabilecek bir otorite boşluğu meydana gelmemesi için iki ülkenin askeri, diplomatik ve diğer yetkilileri arasında eşgüdümün sağlanması hususunda, mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke arasında henüz arzulanan düzeyde olmayan ticaret hacminin artırılması gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldı.

'EŞGÜDÜMÜMÜZÜ ARTIRMA NOKTASINDA MUTABIK KALDIK'

Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

'Bugün ABD Başkanı Donald Trump ile ticari ilişkilerimizden Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda eşgüdümümüzü artırma noktasında mutabık kaldığımız, verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizin, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum.'




'UZUN VE VERİMLİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTIK'

ABD Başkanı Trump da, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi ve içeriğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, açıklamasında, 'Az önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun ve verimli bir telefon görüşmesi yaptık. DEAŞ'ı, Suriye'deki ortak girişimimizi, bölgeden ABD askerlerinin yavaş ve oldukça koordineli şekilde geri çekilmesini ele aldık. (ABD birlikleri) Uzun yıllar sonra eve dönüyorlar.' ifadelerini kullandı.



TİCARET KONULARI DA ELE ALINDI
Trump ayrıca, yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alındığını kaydederek, 'Genişletilmiş ticaret konularını da konuştuk.' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra, ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

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