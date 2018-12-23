Düğün magandası 11 kişiyi yaraladı

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Balkatan Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir şahıs düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Yekta Nur K., Süreyya K., Hızal K., Hilal K., Esra K., Sibel A., Mehmet T., Ahmet T., Muhlif A., Yusuf G. ve Mahmut Ç. yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tüfeği ateşleyen sahsı belirlemek için çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.