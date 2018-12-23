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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Güncel / 23 Aralık 2018 Pazar 10:56
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Diyarbakır Valiliğinin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan "Rüstem Nergiz" kod adlı M.T hakkında yakalama kaydının bulunmaması nedeniyle terör örgütünce şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Lice kırsalında 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri ile Miaran, Kılaraş, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz ettiği bildirildi.

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