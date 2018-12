Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı müsveddeleri beni ipe götürecekmiş! Bunun bedelini ödeyecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK'in çalışmalarına özel önem verdik. Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar ziyaret ettiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek işadamları arasında köprüler kurduk. Bu çatı altında KOBİ'leri de almak suretiyle ufku daha da genişletmek için bir adım atmamızın gereğine inanıyorum.



İhracatçı firma sayısı 71 binin üzerinde, ihracatımız 170 milyar dolar. İhracatçılarımıza geçen yıl 2 milyar liranın üzerinde nakit destek sağladık. Son 16 yılda 201 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım rakamına ulaştık.



2002'de doğru düzgün hiçbir yatırımımızın olmadığı bölgelerde bugün Türk girişimciler üretim, ticaret yapıyor. Müteahhitlerimiz çok geniş bir coğrafyada göğsümüzü kabartan projelere imza atıyor. Daha yeni, muhteşem bir kapalı spor salonu yaptılar. Bunları artık Türkiye ve Türk yapıyor. Tsunami nedeniyle tüm Endonezya halkına başsağlığı diliyorum.



Dünyanın her kıtasında Türkiye damgalı ürünlerle karşılaşıyoruz. Türk firmalarının başarı hikayesini görüyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bunlar Türkiye'nin kendine güvendiğinin, inandığının işaretleridir.



Bir duvarın tuğlalaları gibi birbirine kenetlendiğimiz sürece Türkiye yeni destanlar yazmaya devam edecektir. 2019'u farklı görüyorum. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur. Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz.



'BURAYI FRANSA ZANNETTİLER'



Gezi Parkı'ndaki 12 ağacın taşınması bahane edilerek ekonomimiz hedef alındı. Burayı Fransa zannettiler, Hollanda zannettiler. Yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da da nasıl yanıldıklarını kendilerine gösterdik. İistiklal Caddesi'nde dükkan bırakmadılar, belediye otobüslerini yaktılar. Bunların arkasında duranları nasıl savunuruz. Sen anamuhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar.



'BUNLAR SANATÇI MÜSVEDDESİ'



Beni ipe götüreceklermiş. Bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz bu yola farklı çıktık. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız. Bunlar sanatçı müsveddesi, yargıya hesabını versinler. Bunun bedelini ödeyecekler. Bu ülkenin cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın. Şimdi git yargıda bedelini öde.



'EKONOMİDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ OLACAK'



Döviz kuru üzerinden yapılan saldırıların diğerlerinden hiçbir farkı yoktur, zamanlaması manidardır. Sert kur dalgalanmalarının Türkiye'nin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığı ortadadır. Kriz tellallığı yapanların öngörülerinin doğru olmadığı ortaya çıktı. Anamuhalefet partisi kötü bir sınav verdi. Zamanında atılan adımlarla piyasadaki dalgalanma yerini normalleşmeye bıraktı. Ağustos sonuna kıyasla dövizde yüzde 20 iyileşme yaşadık. Türkiye pozitif yönde ayrıştı. Ülke risk primimiz 225 puan iyileşirken, 10 yıllık tahvil faizleri 460 baz puan düştü. Enflasyon tüm kötü senaryoları geride bırakarak kasımda düşüşe geçti. Cari işlemler dengesinde olumlu gelişmeler yaşandı. Ekonomi üç ay arka arkaya cari fazla verdi. Bu süreçte ihracat ve turizm gelirlerindeki güçlü seyir büyümeyi destekledi, cari açığı azalttı. Önümüzdeki dönemde ekonomide çok güçlü yükseliş olacaktır.'