Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Özhaseki, gençlerin yoğun isteği üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Telefon bağlantısıyla salonda bulunan gençlere seslenen Erdoğan, 31 Mart mahalli idareler seçimlerine dikkat çekerek, “2 bin kadar genç bir araya geldiğinizi öğrendim. Ankara'ya 2 bin kadar genç yakışmaz. Ankara Kapalı Spor Salonunu hıncahınç doldurmanız lazım. Bundan sonraki toplantıyı Ankara Kapalı Spor Salonunda yapmalıyız. Mehmet Özhaseki, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Kayseri'de 5 dönem büyükşehir belediye başkanlığı yapmış olan bir adayla Ankara'da seçime gidiyoruz. Kayseri'deki 5 dönem büyükşehir belediye başkanlığından sonra Kayseri'yi çok ciddi bir değişime, dönüşüme kavuşturan bu deneyimli, tecrübeli arkadaşımıza, Ankara'ya Mehmet Bey yakışır dedik. Ben inanıyorum ki, 31 Mart akşamı Ankara kendisine yakışır neticeyi ortaya koyacaktır. Bu deneyimlerini Ankara'da her yönüyle ortaya koyacak olan bir belediye başkanına zaten Ankara'nın ihtiyacı vardır. Bu konuyla ilgili çok çalışmamız lazım, çok gayret etmemiz lazım. Bunun neticesinde de Ankara'yı çok daha faklı bir konuma getirmemiz lazım. Ankara özellikle 1994'ten itibaren Gökçek ile birlikte bir süreci yaşadı. O değişim, dönüşüm süreçleriyle birlikte sürekli güzelleşen, dönüşen bu Ankara'mızı bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun için siz gençlere çok ciddi ihtiyacımız var” diye konuştu.



'ANKARA DÖNERİ YİYECEĞİZ HEP BERABER'



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 25 kişilik bir ekiple bir aydır çalıştıklarını ve projeler hazırladıklarını belirterek, bu projeleri Ocak ayından itibaren açıklayacaklarını söyledi. Hazırlanan projelerin herkesin hoşuna gideceğini kaydeden Özhaseki, “Bunlar, ‘evet biz de bunu bekliyorduk' diyeceğiniz projeler olacak. Sonra da bunları gerçekleştireceğiz. Bunların içerisinde stat var. 11 başlıkta yüzden fazla proje var. Bunların hepsi ayakları yere basan, insanların beklediği projelerdir. Bizim de seçimler boyunca yapacağımız bir işimiz var. Bana, ‘Seçimler boyunca sizin tavrınız nasıl olacak, taktiğiniz ne olacak?' diye soruyorlar. Taktiğimiz çok basit; dürüstlük, şeffaflık, açıklık olacak ve doğruları söyleyeceğiz. Kimselerle uğraşmayacağız. Ana Muhalefetin yaptığı gibi yalan hiç söylemeyeceğiz. Onların yaptığı gibi kimseye iftira atmayacağız. Adaylığımın ilk açıklandığı günden itibaren ayakları tutuştu, yalanları uydurmaya başladılar. Ana Muhalefetin yaptığı yalanlar karşısında şehvetliyim. Zamanında belediye başkanlığı dönemimde de yapmışlardı. O iftiraların hepsi karşısında davalar bittiği gibi tazminat davaları açtık. Kılıçdaroğlu dahil çevresinden çok para aldık. Şimdi yakında yeniden paralar gelecek. O gelen paralarla hep beraber Ankara döneri yeriz. Bunlar yalan söylemeye, iftira atmaya devam etsinler, biz işimize bakacağız” ifadelerini kullandı.



Necmettin Erbakan Kongre Merkezinde düzenlenen Danışma Meclisi Toplantısına; Özhaseki'nin yanısıra AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri katıldı.