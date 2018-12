Van'da cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi.



Tamirci, tezgahın üzerine konulan telefonu eline aldığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı.



Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı.



Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.