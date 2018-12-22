USD (Alış - Satış) : 5,27 - 5,28 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,05

Bakkalda sahte para iddiası kavga çıkardı

Bahçelievler’de bir bakkalda sahte para iddiası üzerine çıkan taşlı sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavgada bir vatandaşın eline tüp alarak atmaya çalışması dikkat çekerken, polis vatandaşları havaya ateş açarak ayırdı.

3. Sayfa / 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:25
Bakkalda sahte para iddiası kavga çıkardı
Video için tıklayın

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler'de yaşandı. İddiaya göre, alışveriş yapmak için sokak içerisinde bulunan bir bakkala giren vatandaş ile bakkalcı arasında yaşanan sahte para tartışması sokağa taştı. Tartışma, müşteri ile bakkalın akrabalarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı sopalı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, sokak savaş alanına döndü. Araya giren vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavgada bir vatandaşın eline aldığı mutfak tüpünü atmaya çalışması dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis, çareyi havaya ateş açmakta buldu. Polis ekipleri, olaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Bakkaldaki sahte para iddiası nedeniyle yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların taşla, sopayla birbirine girdikleri, sonra ayrıldıkları ve bir daha birbirine girdikleri sırada polisin gelerek havaya ateş açtığı görülüyor. Vatandaşların ayrılması sonrası bir vatandaşın elinde tüple kavgaya dahil olduğu ve sonrasında tüpü yere koyduğu görülüyor. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisPolis EkipleriAlışverişCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı