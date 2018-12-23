AK Parti Sözcüsü Çelik: PKK'ya yönelik operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır." dedi.



Çelik, "Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.



"İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor." diyen Çelik, "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor." şeklinde konuştu.





