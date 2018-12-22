Vatandaştan Erdoğan'a: Ensarız biz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İşler nasıl?' diye sorması üzerine vatandaş, 'İşlerimiz çok şükür iyi, hamdolsun. 24 kişi çalıştırıyoruz efendim. Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var' dedi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu anları 'Ensarız biz' başlığı ile sosyal medyada paylaştı.



Bir süre daha vatandaşla konuşan Erdoğan Tarabya'ya doğru hareket etti.



Kaynak : İHA

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