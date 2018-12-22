SSK emeklisine en az bin 903 TL!

Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı değişecek. 12.3 milyon emekliden SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Zam oranları için 2018'in ikinci 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi beklenirken, Temmuz- Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Geriye sadece Aralık enflasyonu verisi kaldı. Enflasyon tahminleri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 10.65 ya da yüzde 11.09 olarak gerçekleşebileceğini gösterirken, TAKVİM bunlara göre taban maaşları hesapladı.



NE KADAR ARTAR?



Halen en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı zam yüzde 10.65 olursa bin 697 lira 18 kuruşa, yüzde 11.09 çıkarsa bin 703 lira 93 kuruşa yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş ise zam yüzde 10.65 olursa bin 896 lira 5 kuruşa, yüzde 11.09 gerçekleşirse bin 903 lira 59 kuruşa ulaşacak. 2000 sonrası emekli olanlarda en düşük maaş bin 130 liraya çıkacak.



EN AZ BiN TL



Önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek torba yasa tasarısında da emeklilere yönelik düzenleme var. Buna göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. 5510 sayılı Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar bin liradan düşükse, aradaki fark Hazine'den tahsil edilecek. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımı tarihini takip eden ilk ödeme döneminde yürürlüğe girecek. Eğer Ocak ayında Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, aynı ay içerisinde uygulama başlayacak.





