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Mcgurk görevinden istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa ettiği bildirildi.

Dünya / 22 Aralık 2018 Cumartesi 20:06
Mcgurk görevinden istifa etti

ABD medyasında yer alan haberlere göre, DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk'ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtildi.

McGurk'ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, 'Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını' söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump'ın Suriye'den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya verdiği kaydedildi.



İstifa mektubunda, DEAŞ'ın bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu.

McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK'nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye'de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu. Kaynak : AA

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