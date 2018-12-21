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Kuyumcu dükkanı polis eşliğinde açıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşları dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddia edilen kuyumcuya ait dükkan icra kanalıyla açıldı. İcra görevlileri, avukatlar ve polisler eşliğinde açılan kuyumcu dükkanında incelemeler yapıldı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2018 Cuma 18:16
Kuyumcu dükkanı polis eşliğinde açıldı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kuyumculuk yapan O.F. isimli şahsın vatandaşları kar payı vaadiyle dolandırdığı ve yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgun yaptığı iddia edildi. Hafta başından bu yana dükkanını açmayan ve kendisine ulaşılamayan O.F.'nin dükkanının kepenkleri savcılık izniyle açıldı. Bilirkişiler ve avukatlar kuyumcuda çalışma yaparken olayın mağdurları ve meraklı kalabalık kuyumcunun bulunduğu sokağa akın etti. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Yaşanan olayla ilgili olarak bir çok mağdur isim adli mercilere şikayette bulunmuştu. Mağdur vatandaşlar paralarının derdine düşerken konuyla ilgili olarak yasal sürecin başladığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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