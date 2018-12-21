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Faciadan kıl payıyla dönüldü

Yalova’da el freni çekilmeyen araç kafeteryaya girdi.

3. Sayfa / 21 Aralık 2018 Cuma 17:38
Faciadan kıl payıyla dönüldü
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Şehit Ömer Faydalı Caddesi Fırın Sokağı'nda özel bir hastanenin kafeteryasına minibüs girdi. El frenini çekmeyi unutan Dinçer Y'ye ait 77 DS 802 plakalı panelvan minibüs rampada geri kayarak hastane kafeteryasına çarptı. Hasta ziyareti için özel hastaneye gelen Dinçer Y'nin aracın el frenini çekmeyi unuttuğu, yolun meyilli olması sebebi ile aracın kaymaya başladığı öğrenildi. Önce park halindeki bir araca çarpan minibüs geri geri giderek hastanenin kafeteryasına girdi. Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaynak : İHA

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ŞehitHastane


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