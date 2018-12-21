USD (Alış - Satış) : 5,27 - 5,28 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,05

Bu araçtan burunları kanamadan çıktılar

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2018 Cuma 23:04
Bu araçtan burunları kanamadan çıktılar
Video için tıklayın

Kaza, saat 20.00 sıralarında Rat Mahallesi Güntepe Sokak üzerinde meydana geldi. Kırat'tan Rat Mahallesine giden ve sürücüsü belirlenemeyen 67 LN 331 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole uçtu. Otomobilde bulunan Emrullah A. (53), Tuncay Ö. (35) ve Mevlüt A. (30) yaralandı. Çevredekilerin yardımları ile hurdaya dönen otomobilden çıkan Emrullah A., Tuncay Ö. Mevlüt A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

DireksiyonAtatürkSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı