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Bolu'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Bolu’da, polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda suçüstü yakalanan 2 erkek ve 4 kadınla birlikte, şahıslara aracılık eden bir şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:51
Bolu'da fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Fuhuş yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda 4 kadın ve 2 erkek fuhuş yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi üzerine fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Z.I. da kısa sürede ekipler tarafından yakalandı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen kadınlar N.K.(38), E.B.(33), F.O.(30), F.T.(36) ile O.O. ve A.B. isimli erkekler işlemlerinin ardından para cezası uygulanarak serbest bırakıldılar. Fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen Z.I.'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak : İHA

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İl Emniyet MüdürlüğüPara CezasıFuhuş


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