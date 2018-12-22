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Bakan Akar'dan flaş sözler! Ege ve Akdeniz'de...

Milli Savunma Bakanı Akar, "Ege’de, Akdeniz’de, Kıbrıs’ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım." dedi.

Güncel / 22 Aralık 2018 Cumartesi 10:56
Bakan Akar'dan flaş sözler! Ege ve Akdeniz'de...

Milli Savunma Bakanı Akar, son dönemde Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta meydana gelen provakasyonlarla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Bakan Akar açıklamasında, 'Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta yapılan provokasyonların etkisinin olmayacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin tahriklerden, provokasyondan uzak durması, aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını bilmesi lazım. Herkesin aklını başına toplaması, herhangi bir maceraya sebebiyet vermemesi lazım. Muhataplarımıza en samimi, ciddi tavsiyelerimiz bunlardır.' dedi.

Milli Savunma BakanıKıbrısHulusi Akar


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