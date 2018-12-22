ABD'de Federal Hükümet kapandı

ABD Senatosu'nun Başkan Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için 5 milyar dolarlık bütçeyi onaylamaması sonucu gerçekleşen bütçe görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yeni dönem bütçesinin onaylanmaması sonucu ABD Federal Hükümeti'ne bağlı hizmetlerin birçoğu geçici bir süre için sınırlı bir şekilde durdu.



Başta güvenlik hizmetleri olmak üzere ülke veya insan sağlığı konularında tehlike oluşturabilecek görevlerde çalışanlar yeni bütçe onaylanıncaya kadar ücret almadan çalışacak ancak çalıştıkları süreye ait ücreti yeni bütçenin onaylanması ile alabilecek.



Yaşanan kriz sonucu 380 bin federal hükümet çalışanı süresiz olarak ücretsiz izine ayrılmak zorunda kaldı.



'Yapabileceğimiz bir şey yok'



Trump ise Senatodan çıkamayan karar ile ilgili 'Bizim yapabileceğimiz bir şey yok çünkü demokratların oylarını bize vermesi gerekiyor' ifadelerini kullandı.



Cuma günü Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Demokrat Senatör Chuck Schumer'ın görüşmesi de sonuç vermezken Schumer daha sonra yaptığı açıklamada 'Trump, duvarını alamayacaksın' ifadesini kullandı. Kaynak : İHA

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