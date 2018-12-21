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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Aralık 2018 Cuma 08:58
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
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Ankara'dan Yozgat yönüne giden Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak : AA

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