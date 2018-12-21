Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Ankara'dan Yozgat yönüne giden Kamil Koç firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, Salmanlı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.



Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.



İlk belirlemelere göre, bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yerköy ve Yozgat merkez ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.



Kaynak : AA

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